2022/08/16 | 23:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف علماء بعد تحليل عينات نادرة جُمعت في مهمة فضائية يابانية استمرت ست سنوات،...

ظهرت المقالة عماء يكتشفون مصدرا لوصول كميات مياه إلى الأرض أولاً على المسلة.

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