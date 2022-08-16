الاتحاد الكردستاني يتحدث عن مؤشرات إيجابية لانفراج الأزمة

2022/08/16 | 23:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أشار عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، 08/16/2022، إلى مجموعة مؤشرات إيجابية قد تسهم...

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