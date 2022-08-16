سوريا تعلن مقتل وإصابة تسعة من جنودها بقصف تركي

2022/08/16 | 23:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت وكالة “سانا” السورية للأنباء، الثلاثاء، بأن الطيران الحربي التركي استهدف نقاطا عسكرية في ريف حلب شمال غربي سوريا ما أسفر عن مقتل 3 عسكريين، وإصابة 6 آخرين.ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن “الطيران الحربي التركي استهدف بعد ظهر اليوم من الساعة 14:37 وحتى الساعة 15:00 بعض النقاط العسكرية في ريف حلب”.

وأضافت “أسفر عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ستة آخرين”.

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