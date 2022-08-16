كيفين دي بروين يهدد رقم محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

2022/08/16 | 23:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينفرد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، برقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يُعتبر الأكثر تسجيلاً وصناعةً في ذات المباراة، منذ سبتمبر/ أيلول عام 2015.

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