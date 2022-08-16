2022/08/16 | 23:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، تلقي القبض على متهمين اقدما على اطلاق النار على عجلة في محاولة لسرقتها عنوة.وذكر بيان للوكالة تلقته ايرث نيوز، انه “بعد سماع صوت اطلاق نار ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارىء بغداد التاسع التابع الى قيادة شرطة بغداد تم إغلاق مداخل ومخارج القاطع والتوجه الى مصدر […]

ظهرت المقالة في بغداد..



القبض على متهمين اثنين اقدما على اطلاق النار على عجلة في محاولة لسرقتها أولاً على ايرث نيوز.

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