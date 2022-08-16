السفير الايراني في الدوحة يتباحث مع قطر لنقل مباريات المونديال عبر التلفزة الايرانية

2022/08/16 | 23:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن السفير الايراني في الدوحة "حميد

رضا دهقاني"، عن استمرار مشاوراته مع

المسؤولين القطريين للحصول على تصريح

نقل مباريات كاس العالم 2022 عبر منظمة

الاذاعة والتلفزيون الايرانية.

وكتب "دهقاني" في تغريدة

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