الاطباء السوريون والعمالة الاجنبية

2022/08/16 | 23:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

هذا الموضوع دائما لاتكون النظرة له

منصفة ، نعم هنالك مستشفيات في كربلاء

فيها اطباء سوريين وهنالك عمالة اجنبية

كثيرة في العراق ، وبالمقابل هنالك من

يطالب بترحيلهم والاولوية للع

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