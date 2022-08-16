فيفا يقرر الغاء مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال رسمياً

2022/08/16 | 23:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

إلغاء إلغاء مباراة البرازيل

والأرجنتين في تصفيات كأس العالم FIFA قطر

2022™، والتي توقفت في أيلول الماضي بعد

دقائق من انطلاقها، بسبب انتهاكات

متعلقة بالبروتوكولات

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