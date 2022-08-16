2022/08/16 | 23:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص أكد نادي النفط الرياضي، اليوم الثلاثاء ، استعداد الفريق للخوض في مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم المقرر انطلاقهُ في شهر اكتوبر المقبل.وقال مدرب نادي النفط حسن احمد ، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بفريق متكامل الصفوف..



مدرب النفط يتحدث عن استعداده للموسم الجديد المركز الخبري الوطني.

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