2022/08/16 | 23:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص..تخيم على العراق أجواء مشحونة بالقلق والحذر من تقلبات الطقس السياسي، إثر انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية الى ذلك وضع المحلل السياسي، كامل الكناني، اليوم الثلاثاء، 3 خيارات أمام المشهد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محلل سياسي يضع المشهد العراقي أمام 3 خيارات أفضلهم “حل البرلمان” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محلل سياسي يضع المشهد العراقي أمام 3 خيارات أفضلهم “حل البرلمان”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محلل سياسي يضع المشهد العراقي أمام 3 خيارات أفضلهم “حل البرلمان”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).