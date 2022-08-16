2022/08/16 | 23:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xM0wluwIPfM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فضيحة.. لن تصدق ما حصل في العراق !!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فضيحة.. لن تصدق ما حصل في العراق !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).