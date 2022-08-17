ديباي يقترب من الانضمام إلى يوفنتوس

2022/08/17 | 00:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيعقد سيباستيان ليدور، محامي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة، اجتماعا حاسما، اليوم الثلاثاء، بشأن انتقال اللاعب إلى يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي الجاري.وينتهي عقد ديباي مع برشلونة في صيف 2023، وزعمت بعض التقارير أن المهاجم الهولندي اتفق على الشروط الشخصية لعقده مع السيدة العجوز.ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ليدور سيجتمع مع مسؤولي برشلونة خلال الساعات المقبلة، للاتفاق على فسخ عقد ديباي.وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن ديباي لن يكتفي بفسخ عقده والانتقال مجانا إلى يوفنتوس، لكنه سيطلب أيضا الحصول على تعويضات من برشلونة.يذكر أن برشلونة يعاني من أزمة مالية، ويسعى للتخلص من عدة لاعبين هذا الصيف، لاستكمال قيد صفقاته الجديدة في رابطة الليجا، بالإضافة إلى إبرام تعاقدات أخرى.

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