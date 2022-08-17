2022/08/17 | 00:03 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول في وزارة التربية: نتوقع إعلان نتائج امتحانات السادس الإعدادي خلال اليومين المقبلين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/17 | 00:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول في وزارة التربية: نتوقع إعلان نتائج امتحانات السادس الإعدادي خلال اليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول في وزارة التربية: نتوقع إعلان نتائج امتحانات السادس الإعدادي خلال اليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).