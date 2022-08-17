سوريا: مقتل 3 جنود وإصابة 6 آخرين جراء غارة تركية على مواقع عسكرية

2022/08/17 | 00:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السورية، يوم الثلاثاء، مقتل 3 جنود وإصابة 6 آخرين في "عدوان" تركي على مواقع عسكرية بريف حلب.

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