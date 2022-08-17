الإعلام والاتصالات تصدر عدداً من التوجيهات لوسائل الإعلام (وثيقة)

2022/08/17 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأصدرت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، عددا من التوجيهات لوسائل الاعلام فيما يخص نشر الاخبار والمعلومات.

وقالت الهيئة في وثيقة موجهة الى وسائل الاعلام حصلت عليها (بغداد اليوم): "ندعو الى تدقيق المعلومات قبل نشرها ونشر وصف دقيق ومتوازن".ادناه نص الوثيقة:

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