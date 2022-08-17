سياسي: القوى السنية لا تدعم طروحات الصدر بشأن حل البرلمان وغير معنية بخلافه مع الإطار

2022/08/17 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد السياسي المستقل سعد المطلبي، اليوم الثلاثاء، تزايد الامتعاض للقوى السنية جراء تعطيل عمل مجلس النواب بالقوة.

وقال المطلبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "سبب عدم طرح القوى السنية لأية مبادرة لحل الأزمة السياسية كونها غير معنية بالخلاف بين التيار والإطار باعتباره خلافاً شيعياً شيعياً، كما ان الكثير من المبادرات تم طرحها من مختلف القوى السياسية ولم تنجح بحل الأزمة".

واضاف، ان "القوى السنية اليوم ممتعضة من تعطيل مجلس النواب بالقوة كون البرلمان يعتبر ساحة القوى السنية وهذا ما يؤخر تجاوب هذه القوى ما جمهورها الذي ينتظر الكثير من التشريعات والقوانين والمشاريع التي على اساسها تم انتخاب ممثلي المكون السني".

وتابع المطلبي، أن "السياسيين السنة لا يتبنون متبنيات الصدر التي تدعو الى حل البرلمان وهدم العملية السياسية ولكن ليس بأيديهم شيئ لتجنب هذا الأمر".

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