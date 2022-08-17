علاوي:7 مليار دولار تسرق سنويا من ملف واحد في العراق

2022/08/17 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير المالية المستقيل علي علاوي، الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن ملف فساد الكمارك، مبينا ان الفاسدين يسيطرون على 7 الى 6 مليار دولار سنويا.

وقال علاوي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "ملف الكمارك فيها الكثير من الفساد وهدر الاموال بسبب تضارب المعلومات بين البنك المركزي والكمارك وديوان الرقابة المالية".

واضاف ان "الإحصائيات تشير الى ان العراق يستورد سنويا بضائع بأقل تقدير بـ 70 مليار دولار وقيمة كماركها تتجاوز الـ 9 مليار دولار ما يعني دخول تلك الاموال ضمن خزينة الدولة الا ان الامور تختف عن الواقع ".

واوضح ان"اعلى ايراد من الكمارك لم تتجاوز المليار نصف المليار دولار ما يعني وجود 7 الى 6 مليار دولار مفقودات اغلبها بسبب عدم سيطرة الحكومة على منافذ اقليم كردستان الحدودية".

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