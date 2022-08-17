2022/08/17 | 00:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مساعي الإطار تلتمس دعماً خارجياً والصدر يؤجل المليونية بغداد – عبدالحسين غزال ظهرت بوادر قوية امس في مساعي الاطار التنسيقي بحثا عن دعم خار جي د ولي و عربي لإيجاد حل للازمة السياسية في العراق، فقد التقى حامل المبادرة هادي العامري رئيس تحالف الفتح المبعوثة الأممية في العراق بلاسخارت وهو اللقاء الثاني في أسبوع […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علامات تهدئة في الأفق العراقي والكاظمي يدعو لحوار وطني ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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