علامات‭ ‬تهدئة‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬العراقي والكاظمي‭ ‬يدعو‭ ‬لحوار‭ ‬وطني‭ ‬

2022/08/17 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مساعي‭ ‬الإطار‭ ‬تلتمس‭ ‬دعماً‭ ‬خارجياً‭ ‬والصدر‭ ‬يؤجل‭ ‬المليونية بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ ظهرت‭ ‬بوادر‭ ‬قوية‭ ‬امس‭ ‬في‭ ‬مساعي‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬خار‭ ‬جي‭ ‬د‭ ‬ولي‭ ‬و‭ ‬عربي‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬للازمة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬فقد‭ ‬التقى‭ ‬حامل‭ ‬المبادرة‭ ‬هادي‭ ‬العامري‭ ‬رئيس‭ ‬تحالف‭ ‬الفتح‭ ‬المبعوثة‭ ‬الأممية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بلاسخارت‭ ‬وهو‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬أسبوع‭ […]

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