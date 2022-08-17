منصب غير دستوري

2022/08/17 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام درجت‭ ‬الرئاسات‭ ‬الثلاث‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬لرئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬نائبان،‭ ‬الافراط‭ ‬في‭ ‬تعيين‭ ‬المستشارين،‭ ‬وفهم‭ ‬المسؤولون‭ ‬انّ‭ ‬الذي‭ ‬ينبغي‭ ‬ان‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬المستشار‭ ‬هو‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬حزبه‭ ‬او‭ ‬جماعته‭ ‬او‭ ‬فئته،‭ ‬ويجب‭ ‬ان‭ ‬يشغل‭ ‬المنصب‭ ‬سواء‭ ‬قدم‭ ‬استشارة‭ ‬او‭ ‬بقي‭ ‬يفر‭ ‬بآذانه،‭ ‬وهذا‭ ‬النوع‭ ‬هم‭ ‬الأغلبية‭ ‬الساحقة‭ ‬من‭ ‬أولئك‭ ‬المستشارين‭ ‬الذين‭ ‬أرهقوا‭ ‬موازنة‭ […]

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