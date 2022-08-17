مشاورات أمريكية أوربية لتقويم رد إيران على مقترح إحياء الاتفاق النووي

2022/08/17 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬واشنطن‭ – ‬بروكسل‭ -‬الزمان‭ ‬ تعكف‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬بالاتفاق‭ ‬حول‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني،‭ ‬خصوصا‭ ‬بروكسل‭ ‬وواشنطن،‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬الردّ‭ ‬الذي‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬يهدف‭ ‬لانجاز‭ ‬تفاهم‭ ‬في‭ ‬مباحثات‭ ‬إحياء‭ ‬اتفاق‭ ‬العام‭ ‬2015‭.‬ وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬منسّق‭ ‬مفاوضات‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬انسحبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أحاديا‭ ‬منه‭ ‬قبل‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام،‭ ‬قدّم‭ ‬الأسبوع‭ […]

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