هذه أهم مطالب التيار الصدري

2022/08/17 | 00:40 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطالب التيار الصدري منذ سنوات بإصلاح سياسي واقتصادي في العراق، رغم أنه كان شريكا في غالبية الحكومات العراقية المتعاقبة.وكشف الانغلاق السياسي الحالي عن تحرك للتيار هو الأوضح حتى الآن.

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