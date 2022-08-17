2022/08/17 | 01:11 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر في مكتبه: استقالة وزير المالية "ترتبط بقضية بوابة عشتار.. وهناك من رفض المنصب" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/17 | 01:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر في مكتبه: استقالة وزير المالية "ترتبط بقضية بوابة عشتار.. وهناك من رفض المنصب") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر في مكتبه: استقالة وزير المالية "ترتبط بقضية بوابة عشتار.. وهناك من رفض المنصب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).