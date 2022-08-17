2022/08/17 | 01:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: امضى القادة السياسيون في العراق الأشهر العشرة الماضية وهم يكافحون من أجل تشكيل حكومة،...

ظهرت المقالة صحيفة انكليزية: متظاهرو الخضراء لديهم كهرباء متواصلة من مصادر طاقة البرلمان أولاً على المسلة.

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