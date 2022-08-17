2022/08/17 | 01:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دعت هيئة الإعلام والاتصالات، 08/16/2022، وسائل الإعلام كافة الى الالتزام بلائحة قواعد البث الإعلامي،...

ظهرت المقالة هيئة الإعلام والاتصالات تدعو وسائل الاعلام الى نبذ خطاب الكراهية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الإعلام والاتصالات تدعو وسائل الاعلام الى نبذ خطاب الكراهية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الإعلام والاتصالات تدعو وسائل الاعلام الى نبذ خطاب الكراهية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).