اتحاد الكرة يعقد اجتماعا ويصدر عدداً من القرارات المهمة

2022/08/17 | 01:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، عددا من القرارات المهمة.وذكر بيان للاتحاد تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، اجتَمعَ في مقره بحُضور وزيرِ الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، والنائبِ الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار ، وأعضاء المكتب التنفيذي والأمين العامّ للاتحادِ محمد فرحان، وبحث المجتمعون العديدَ من القضايا التي تخصُ الواقعَ الكرويّ والمدرجة على جدول الأعمال".وأضاف البيان، أنه "في مُستهلِ الاجتماع، رحبَ رئيس الاتحاد بالحضورِ، متمنياً لهم التوفيق، ومن ثم تحدثَ عن اللقاءِ الذي جمعهُ مع ممثلي رابطةِ الدوري الإسباني وزيارتهما للمنشآتِ الرياضيّة ومبنى الإذاعة والتلفزيون في وزارةِ الشباب والرياضة ومشروع الفئات العمريّة، وكذلك عن أهميةِ اجتماع الرابطةِ مع أنديةِ الدوري المُمتاز، وشرح الأهداف والغاية من إقامةِ دوري المحترفين، والأندية كانت متعاونةً ومتجاوبةً مع الطروحاتِ التي تخصُ إطلاقَ دوري المحترفين".وأشارَ درجال، بحسب البيان، خلال الاجتماع إلى إن زيارةَ مُمثلي رابطةِ الدوري الإسباني كانت ناجحةً وايجابيةً، وأبديا رضاهما عن المنشآتِ الرياضيّة والتعاون الكبير مع اتحادِ الكرة ومع الأندية. وأوضحَ، إن الاتحاد جادٌ ويمضي قدماً بصورةٍ مدروسةٍ وعلميةٍ لإقامةِ دوري المحترفين للموسم ٢٠٢٤/٢٠٢٣.وتابع البيان، انه "بعد ذلك حصلت موافقةُ الاتحاد على إلغاءِ إشراف أعضاء المكتب التنفيذي على اللجانِ والمنتخباتِ الوطنيّة مع دراسةِ عمل اللجان العاملةِ في الاتحادِ أثناء فترة عملها السابقةِ وعرضها في الاجتماعِ المقبل، وأيضاً تمت المصادقةُ على ما جاءَ في محضرِ اجتماع الاتحاد مع الاتحاداتِ الفرعيّة، ومناقشة قضيةِ احتضان البصرة للتصفياتِ الآسيوية المؤهلة إلى نهائياتِ القارة للشباب التي ستقام في الثاني عشر ولغاية الثامن عشر من الشهر المقبل، وتمّ التأكيدُ على العمل لتوفيرِ جميع مستلزمات نجاحِ التصفيات بصورةٍ تؤكدُ على القدرةِ العالية للعراقيين على تنظيمِ المباريات وإظهارها بالمظهرِ اللائق، علماً أن التصفياتَ ستشاركُ فيها منتخبات استراليا والكويت والهند، إضافةً إلى منتخبنا للشباب.وزاد البيان، كما تمت المصادقةُ على آليةِ دوري الدرجة الأولى للموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٢، فضلاً عن وضع جدولٍ للجنةِ التراخيص لزيارةِ ملاعب الأندية التي تمّ اختيارها من قبلهم لخوضِ مباريات الموسم المُقبل للاطلاعِ على صلاحيةِ الملاعب من جميع الأمورِ المحددةِ من قبل لجنةِ التراخيص، مؤكدا أما الأنديةُ التي أكملت ملفَ التراخيص فهي القوة الجوية والشرطة والزوراء والكهرباء ونفط البصرة ونفط ميسان والنفط. واشار الى انه "تمّ الاتفاقُ خلال الاجتماع على التعاونِ مع الاتحادِ الآسيوي لإقامةِ الدورات التدريبيّةِ لمدربي حراس المرمى ومدربي اللياقة البدنيّة، والعمل على التعاقدِ مع شركةٍ للتحليلِ الفني لمبارياتِ الدوري الممتاز بالطرقِ الحديثةِ وتوزيع أفلام التحليل والإحصائيات على الأنديةِ لغرض الاستفادةِ منها لتطويرِ الأداء الفني، والتحرُّك على التعاقدِ مع مدربي اللياقة البدنيّة لتوزيعهم على أنديةِ الدوري الممتاز من أجل رفعِ الجانب البدني للاعبين بما يساهمُ برفعِ المُستوى الفني للمبارياتِ ويخدم المنتخباتَ الوطنيّة مستقبلاً".

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