قرار الصدر وخطوة الكاظمي.. هل اقتربت أزمة العراق من النهاية؟

2022/08/17 | 01:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر التظاهرات التي كان مزمعا لأنصاره الخروج بها السبت المقبل بسبب ما قال إنه رغبة بـ"إفشال مخططات خبيثة"، مؤجلا إلى حد ما التوتر الذي بقيت بغداد على موعد معه منذ أسابيع.

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