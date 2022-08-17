2022/08/17 | 02:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الدنماركي يواكيم أندرسن، لاعب كريستال بالاس، إنه تلقى رسائل تهديد بالقتل، موجهة له ولعائلته، بعد تلقيه ضربة رأسية من داروين نونيز، مهاجم ليفربول، والتي تسببت بطرد الأخير، خلال المواجهة الّتي جمعت الفريقين، يوم الاثنين

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