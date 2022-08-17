أكبر تصعيد منذ عامين.. قتلى بغارة تركية على مركز للجيش السوري

2022/08/17 | 03:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط 17 مقاتلا في شمال سوريا، الثلاثاء، في غارة شنتها طائرة حربية تركية على مركز للجيش السوري في قرية تقع على مقربة من الحدود بين البلدين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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