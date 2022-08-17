2022/08/17 | 03:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب...

ظهرت المقالة وزير المالية يتحدث عن خلل وفساد في النظام المالي العراقي أولاً على المسلة.

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