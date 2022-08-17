أمريكا: ندرس رد إيران على الاقتراح الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي

2022/08/17 | 03:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، أنها تلقت رد إيران على الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي.

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