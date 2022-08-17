إيلون ماسك يعلن عزمه شراء مانشستر يونايتد

2022/08/17 | 04:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، إنه سيسشتري نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في تصريح مفاجئ لرجل الأعمال الأميركي.وكتب ماسك في حسابه على "تويتر": "سأشتري مانشستر يونايتد".لكن لم يكن واضحا مدى جدية الملياردير في إتمام الصفقة، حيث إنه يملك تاريخا من التغريدات الخادعة.

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