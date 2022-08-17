2022/08/17 | 05:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى "الهدوء والصبر" في كينيا حيث أعلن المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية، رايلا أودينغا، رفضه النتيجة التي صدرت، الاثنين، وأعطت الفوز لمنافسه نائب الرئيس المنتهية ولايته، وليام روتو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تدعو إلى "الهدوء والصبر" في كينيا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تدعو إلى "الهدوء والصبر" في كينيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).