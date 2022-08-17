مقتل سعودي على يد شقيق زوجته في تونس.. وسفارة المملكة تصدر بيانا

2022/08/17 | 05:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة السعودية في تونس، يوم الثلاثاء، أنها تتابع تفاصيل مقتل مواطن سعودي أثناء وجوده في مدينة بنزرت التونسية.

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