وثائق أخذها وأخرى أُحرقت.. تفاصيل ساعات ترامب الأخيرة في البيت الأبيض

2022/08/17 | 06:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تسعة عشر شهرا من خروجه من البيت الأبيض، أدى تعامل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مع السجلات الرئاسية ومواد الجناح الغربي إلى وقوعه في خطر قانوني غير مسبوق.

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