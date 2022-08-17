ما المكتوب على جدران مسحها محمد بن سلمان بلقطات من غسل الكعبة؟

2022/08/17 | 07:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خلال قيامه بغسل الكعبة.

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