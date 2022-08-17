قطر.. تداخل عاجل بعد صور لظاهرة نفوق أسماك بخور العديد

2022/08/17 | 08:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برزت صورة لظاهرة نفوق أسماك في منطقة خور العديد الأمر الذي دفع بوزارة البيئة للتدخل العاجل لمتابعة هذا البلاغ.

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