2022/08/17 | 08:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، منتعشة من أدنى مستوياتها في ستة أشهر التي سجلتها في اليوم السابق، مع انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط والبنزين الأمريكية والطلب القوي الذي لا يزال قويا، وحدت من ارتفاع الأسعار احتمال حدوث ركود عالمي.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 92.47 […]

ظهرت المقالة ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية بسبب انخفاض المخزونات الامريكية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية بسبب انخفاض المخزونات الامريكية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية بسبب انخفاض المخزونات الامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).