تواصل العمل في مشروع ملعب عموبابا

2022/08/17 | 08:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتواصل الملاكات الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة، العمل في انجاز مشروع ملعب عمو بابا سعة (30) ألف متفرج في العاصمة بغداد، بعهدة شركة تري ارينا الاسبانية. وذكر مدير دائرة المهندس المقيم في المشروع أسعد زاهر، في بيان لوزارة الشباب والرياضة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء ان" العمل يسير وفقاً للمخطط الزمني لإنجاز المشروع حسب المواصفات الهندسية، على ثلاث فقرات مهمة هي تركيب قطع الصب الجاهز للملعب، والعمل في الهيكل الحديدي فضلا عن انجاز فقرات مهمة في حدل الارض بعد الدفن بمادة "السبيس" والعمل على تأسيس انابيب الصرف الصحي في البناية الفندقية للملعب". وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الشباب والرياضة أستئناف العمل في مشروع ملعب عمو بابا بعد توقف دام لعدة سنوات بسبب الازمة الاقتصادية وتفشي فايروس كورونا في البلاد.

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