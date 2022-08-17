"ذبحه أمام المارة".. السعودية تكشف تفاصيل مقتل مواطنها في تونس

2022/08/17 | 08:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت السفارة السعودية في تونس على أنباء مقتل مواطن سعودي في مدينة بينزرت ( شمال البلاد)، كاشفة عن تفاصيل الحادث الذي أثار الجدل في الفترة الماضية.

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