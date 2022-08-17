شاهد بالفيديو.. مباشر | موجز اخبار الصباح من وان نيوز 2022/8/17 | لاوان البياتي



شاهد بالفيديو.. مباشر | موجز اخبار الصباح من وان نيوز 2022/8/17 | لاوان البياتي
2022/08/17 | 08:30 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: OqP8DAYRRR0

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