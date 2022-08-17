2022/08/17 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين..انطلاق عملية أمنية مشتركة لتأمين شرق بيجي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صلاح الدين.. انطلاق عملية أمنية مشتركة لتأمين شرق بيجي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صلاح الدين.. انطلاق عملية أمنية مشتركة لتأمين شرق بيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).