حقيقة العثور على لوحة ’بيكاسو’ في ديالى

2022/08/17 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم الاربعاء، حقيقة العثور على لوحة تعود للفنان العالمي بابلو بيكاسو في ديالى.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لـ (بغداد اليوم)، إن "العديد من منصات الاعلامية تناقلت في الايام الماضية نبا العثور على لوحة للفنان العالمي بيكاسو في ديالى يبلغ ثمنه ملايين الدولارات".

وأضاف الحيالي، أنه "لم يصلنا اي كتاب رسمي يؤكد نبأ العثور على لوحة بيكاسو حتى الان"، مؤكداً بأن "الكرة في ملعب القوى الامنية لنفي او تأكيد الخبر".

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