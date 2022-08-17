السعودية.. قضية سلمى الشهاب ومزاعم سجنها 34 عاما تبرز ضمن تقرير المفوضية الأمريكية للحريات الدينية

2022/08/17 | 09:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الحكومية الضوء على قضية الناشطة سلمى الشهاب ومزاعم صدور حكم بالسجن ضدها لـ34 عاما.

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