2022/08/17 | 09:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال سايمون واتكينز، وهو متداول كبير سابق في فوركس وصحفي اقتصادي ومؤلف، في تقرير...

ظهرت المقالة تقرير أجنبي: زيادة واردات النفط بالعراق غير مفيدة لان الفساد يلتهمها أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير أجنبي: زيادة واردات النفط بالعراق غير مفيدة لان الفساد يلتهمها) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير أجنبي: زيادة واردات النفط بالعراق غير مفيدة لان الفساد يلتهمها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).