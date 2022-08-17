ماسك يتراجع عن شراء مانشستر يونايتد: مجرد مزحة

2022/08/17 | 09:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الملياردير إيلون ماسك، الأربعاء، 17 آب، 2022، أنه كان...

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