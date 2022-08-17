2022/08/17 | 10:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، منتعشة من أدنى مستوياتها في ستة أشهر التي سجلتها في اليوم السابق، مع انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط والبنزين الأمريكية والطلب القوي الذي لا يزال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتعاش اسعار النفط من أدنى مستوياتها منذ 7 اشهر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتعاش اسعار النفط من أدنى مستوياتها منذ 7 اشهر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتعاش اسعار النفط من أدنى مستوياتها منذ 7 اشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).