2022/08/17 | 10:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني اعلنت جمعية مصدري البقول والبذور الزيتية والمنتجات التركية، يوم الأربعاء، أن العراق جاء اولا باستيراد الحبوب التركية خلال شهر تموز من العام الحالي 2022.وقال رئيس الجمعية كاظم تايجي في تقرير، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق الاول باستيراد الحبوب التركية خلال تموز الماضي المركز الخبري الوطني.

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