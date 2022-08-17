بوتين يعيد جائزة تعود للحقبة السوفيتية تخص النساء

2022/08/17 | 10:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إحياء جائزة تعود للحقبة السوفيتية، للنساء اللواتي لديهن عشرة أطفال أو أكثر في الوقت الذي تواجه فيه روسيا أزمة ديموغرافية تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.وكان جوزيف ستالين قد أسس لقب “البطلة الأم” في عام … Readmore

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