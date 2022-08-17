وفاة الفنانة القديرة أنطوانيت نجيب اكبر الفنانات السوريات بعمر ناهز 92 عاماً

2022/08/17 | 10:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى فرع العاصمة السورية دمشق لنقابة الفنانين، اليوم الأربعاء، الفنانة القديرة أنطوانيت نجيب.وتعد أنطوانيت نجيب أكبر ممثلة سورية إذ تبلغ من العمر نحو 92 عاما، وقد شاركت العام الماضي قبل تعرضها لوعكة صحية كبيرة، بفيلم “فيك أب”، كضيفة شرف.… Readmore

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