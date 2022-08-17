الصين تطلق تدريبات عسكرية في مياه البحر الأصفر

2022/08/17 | 10:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردا على زيارة الوفدين الأمريكيين إلى الجزيرة.

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